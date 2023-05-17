إصابة طالبين في حادث إنقلاب ملاكي بأكتوبر

أصيب طالبين إثر أنقلاب سيارة ملاكي قبل الطريق الإقليمي بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين داخل مزرعة أعلى الطريق الاقليمي اتجاه أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة طالبين و جري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.