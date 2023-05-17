أستاذ اقتصاد: إنشاء وحدة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لوضع سياسات وقوانين الشركات الناشئة

قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد، إن المجلس الأعلى للاستثمار أصدر حوالي 22 قرارا تمثل سلسلة من الحوافز لتعزيز الاستثمار في مصر.

وأضاف محمود عنبر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن هذه القرارات تعمل على تحفيز ودعم الاستثمار المحلي والأجنبي من خلال الأطر التشريعية وغيرها، مشيراً إلى أنه تم تعديل مجموعة من المواد القانونية لتساعد على تعزيز فرص الاستثمار في البلاد.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أنه تم إنشاء وحدة دائمة تابعة لمجلس الوزراء خاصة بوضع سياسات وقوانين للشركات الناشئة في مصر، بالإضافة إلى الاهتمام ببعض القطاعات التي تتناسب مع ما يتطلبه الوضع الاقتصادي العالمي، خاصة الاقتصاد الأخضر والمشروعات التي لها علاقة بالتخلص من الاعتماد على الطاقة التقليدية، وأيضا الاهتمام بقطاع الإسكان والتمويل العقاري.