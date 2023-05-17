المتهم بقتل مهندس بـ«جرافة لودر» في القاهرة الجديدة يخضع لإجراء تحليل المخدرات

باشرت نيابة القاهرة الجديدة، التحقيقات في واقعة ضبط المتهم بقتل مهندس بجرافة لودرٍ في منطقة التجمع، وخلال التحقيقات أقر المتهم بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، كما أكدت التحريات صحة الواقعة، والاشتباه في معاناة المتهم من مرضٍ نفسيٍ.

وبدورها أصدرت النيابة عدة قرارات، من بينها عرض المتهم علي مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة دماءٍ منه وتحليلها لبيان مدى تعاطيه لأي عقاقير طبيةٍ أو مواد مخدرةٍ، إضافةً إلى ندب مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه لبيان سبب وكيفية حدوث وفاته، مع استمرار التحفظ على اللودر المضبوط.

وكانت النيابة قد أخطرت صباح أمس الأول الاثنين الخامس عشر من شهر مايو الجاري بدهس سائق معدةٍ ثقيلةٍ «لودر» مهندسًا بموقع بناءٍ تحت الإنشاء، باستخدام جرافتها، وتم ضبط المتهم واللودر المستخدم في الجريمة، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.

وقد استهلتها بالانتقال لمسرح الواقعة لمعاينته ومناظرة جثمان المجني عليه، واصطحبت عددًا من شهود الواقعة لسؤالهم، واستجوبت المتهم المضبوط الذي أقر بارتكابه الجريمة وأجرى محاكاةً تصويريةً لكيفية ارتكابها.

وكان حاصل أقوال شهود الواقعة في التحقيقات أن المجني عليه يعمل مهندسًا بالموقع، بينما المتهم يعمل سائقًا به لرفع مخلفات أعمال البناء باستخدام لودرٍ يقوده، وأن المتهم لم يكن يخالط باقي العاملين بالموقع، ولا يوجد أي خلافاتٍ بينه وبين أحدٍ، ولم يسبق رؤية حوارٍ يجري بينه وبين المجني عليه سلفًا أو قبيل الواقعة، ولم تحدث أي مشادةٍ بينهما حينها، وقد تناهى لسمع العاملين بالموقع صراخ المجني عليه فأبصروه ملقًى أرضًا بجوار اللودر غارقًا في دمائه وقد فارق الحياة بعدما صدمه المتهم بجرافته عدة مراتٍ متتابعةٍ، فضبطوه وأبلغوا الشرطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.