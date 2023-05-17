إبراهيم نور الدين حكمًا لمباراة البنك الأهلي والإسماعيلي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة المصرى، عن طاقم حكام مباراة اليوم الأربعاء في الدوري التي تجمع بين فريقي البنك الأهلي والإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر بطولة الدورى الممتاز.

وأسندت اللجنة المباراة لطاقم حكام يتكون من:

حكم ساحة: إبراهيم نور الدين

حكم مساعد 1: أحمد توفيق

حكم مساعد 2: هشام الدسوقي

حكم رابع: سامح حسين

حكم VAR: هشام القاضي

حكم VAR مساعد: شهاب راشد

ومن المقرر أن تنطلق المباراة التي تجمع بين الثنائي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولي.