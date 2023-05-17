الاحتلال الإسرائيلي يدمر محاصيل زراعية في الأغوار الفلسطينية

أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مساء الثلاثاء، أن حرائق واسعة اندلعت في حقول القمح الكروم؛ نتيجة تعمد جيش الاحتلال إجراء تدريبات عسكرية في قرى الأغوار الفلسطينية.

وأفاد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الأغوار معتز بشارات أن الحرائق اندلعت في مساحات واسعة من الحقول، في قرى المالح وجباريس بالأغوار؛ مما تسبب بخسائر جسيمة للمزارعين، الذين يتعرضون باستمرار لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين.

في ذات السياق، أفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس أن المستوطنين أحرقوا مركبة فلسطينية، ضمن اعتداءاتهم المستمرة على الفلسطينيين وممتلكاتهم، لافتاً الانتباه إلى أن جيش الاحتلال دفعت بنحو 3000 عنصر لشوارع مدينة القدس، لتأمين اقتحامات ومسيرات المستوطنين خلال اليومين القادمين.