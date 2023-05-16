"الكرملين": واشنطن تفشل في إيجاد أي مؤشرات على تدخل روسي في شؤونها

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أنّ الولايات المتحدة فشلت مرارًا في العثور على أي مؤشرات تدل على وجود تدخل روسي في شؤونها.

وقال بيسكوف، عندما طُلب منه التعليق على التقرير الصادر من جانب المستشار الخاص لوزارة العدل الأمريكية جون دورهام الذي خلص إلى أنّ مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يكن يتعين عليه فتح تحقيق بشأن العلاقات بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وروسيا، إن هذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها الأمريكيون تحقيق شامل وواسع النطاق فقط لاكتشاف عدم وجود أي تدخل روسي في الشؤون الأمريكية.

وأكد المتحدث أنّ المشاركين في التحقيقات يعترفون بعبثية المزاعم المعادية لروسيا التي تم التعبير عنها على مستويات حكومية مختلفة في الولايات المتحدة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار المتحدث إلى رفض موسكو بكل حزم المزاعم الأمريكية بشأن أي علاقة بين روسيا وترامب في الماضي وخاصة خلال فترة الانتخابات الأمريكيى عام 2016.