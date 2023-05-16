محمد سعد الدين: قرارات الأعلى للاستثمار تدفع عجلة الاقتصاد المصرى

أشاد الدكتور محمد سعد الدين نائب رئيس اتحاد المستثمرين ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ، ورئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال ، بقرارات المجلس الأعلى للإستثمار الذى ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعه الأول مساء اليوم الثلاثاء مؤكدا ان هذه القرارات حاسمة وطالما نادى بها المستثمرين من أجل تخفيف الأعباء عليهم واعتبرها بمثابة خطة تطور شاملة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى.

وأكد سعد الدين ، في تصريحات صحفية اليوم ، أن هذه القرارات تفتح شهية المستثمرين في ظل الظروف الاقتصادية الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصرى بسبب المؤثرات السلبية عالمياً وستعمل على تحسين بيئة العمل للمستثمرين وتُهيئ المناخ لجذب استثمارات جديدة في مختلف القطاعات.

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسئولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس.

وأوضح رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال أن قرار القيادة السياسية اشتمل على طلبات مٌلحة للمستثمرين أبرزها تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ورفع القيود على تأسيس الشركات، وفك الإشتباك بين الهيئات المختلفة لتسهيل مهمة عمل المستثمرين، بالإضافة إلى السماح بنظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية

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وطالب بضرورة الإسراع في تنفيذ هذه الإجراءات لإحداث طفرة حقيقية في الاقتصاد المصرى لتحقيق المستهدف القومي برفع معدلات الاستثمار وزيادة معدلات النمو بشكل سريع.