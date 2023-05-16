تعرف على سر تسمية الجبن الرومى بهذا الاسم؟

الجبن الرومى أو التركى تعد من أشهر وأحلى أنواع الجبن لدى الكثير من المصريين، ويقبلون على شرائها دومًا؛ ولأنها من أشهى أنواع الجبن فكان لابد أن نتعرف على سر تسميتها إذ أن كثيرا لا يعرف سبب تسميتها فتعالى معى نتعرف على سر تسميتها.

سر تسميتها

تعود تسمية الجبن الرومى بهذا الاسم إلى اليونانين إذ تذهب بعض الروايات بأن الجبن ظهرت مع دخول اليونانين الذين استطونوا مصر منذ أواخر القرن الثامن عشر وتحديدا محافظة الإسكندرية.

تم تصنيعها من حليب البقر أو الجاموس كما عرفت بهذا الاسم نسبة إلى الفلفل الرومى ويقال إنها تطلق عليها اسم "الجبن التركى “ نظرًا لعمل الترك بها الذين عاشوا انذاك محافظة الإسكندرية كما ان سر تسميتها يعود إلى المصريون الذين اعتادوا ان ما ينتقل اليهم من اليونانين يطلقون عليه "رومى " .

طبيعتها

فهى نوع من الجبن المصنعة من حليب البقر أو الجاموس ويستغرق اعدادها فتره طويلة وتخزن بشروط معينه ويبدا تصنيعها باللبن وتضاف اليها الملح كما تضاف الى المنفحة فتختبر وقد تحتاج إلى 140 كليو لبن وتستغرق فتره اختبارها 4 اشهر وتمر بفترة تصلب وقد تتميز بقوام خاص بها وتضاف اليها حبات الفلفل الاسود وعادة ما يبلغ وزنها 10 كليو وقد يتم تقطيعها شرائح وهى من مشتقات الجبن الكيفالو تيرى اليونانى وهى ابرز انواج الجبن الصلب وتنتمى إلى عائلة جبنه بيكورينو روما نو .

وعن النصائح عند شرائها :

يجب تجنب شراء القديمة ولابد من التأكد من ملمسها اذ لابد أن يكون ناعم كما يحذر من الاقبال على الجبن ذان النوع اللاذع ويجب عدم تناول اطراف الجبن وذلك لاحتوائها على نسبة عاليه من الفطريات والبكتريا.