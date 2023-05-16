هندسة دمياط تحصد المركز السادس في المسابقة الدولية للابتكارات العلمية

فاز فريق طلاب كلية الهندسة بجامعة دمياط بالمركز السادس في المسابقة الدولية للابتكارات العلمية والهندسية (ISEIC'2023) بكلية الدفاع الجوي بالإسكندرية، من أصل 767 مشروعا مقدما من فرق طلابية بالجامعات المصرية والدولية.

وأهدى الطلاب نجاحهم لرئيس الجامعة الدكتور السيد محمد دعدور، إيماناً منهم بما قدمه لهم من دعم وتشجيع متواصل لكلية الهندسة وطلابها.

وشارك الطلاب بمشروع تحت عنوان "تصميم توربينة غازية تعمل بالهيدروجين الأخضر" تحت إشراب وتدريب الدكتور حامد رجاء الطحان رئيس قسم هندسة القوى الميكانيكية.

وتكون الفريق المشارك بالمسابقة من طلاب الفرقة الرابعة وهم أحمد خالد رمضان الموجي، ومحمد عصام جمعة، وأحمد السيد خير الدين، وزياد حمدى عبد الله، ونادر السيد رمضان.

وخلال اللقاء، عرض الطلاب أهمية مشروعهم والفائدة المرجوة من تطبيقه، وأفادوا بوجود دعوة موجهة إليهم لزيارة أحد المنشأت الصناعية الكبرى، ثم قدم الطلاب شهادة فوزهم وكذلك رسالة تقدير منهم لرئيس الجامعة.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بما حققه طلاب كلية الهندسة وخوضهم العديد من المسابقات والتي تمثل الجامعة دوليا ومحليًا، مشيدًا بروح العمل الجماعي التي ظهرت في الفرق الفائزة متمنيًا أن تسود روح الفريق بين الطلاب والأجيال القادمة، كما قدم لهم الشكر على الكلمات التي وجهوها له بكل ما تحمله من معانى نبيلة.

وبهذه المناسبة يتقدم رئيس الجامعة بالتهنئة لأبنائه الطلاب الفائزين والدكتور حمدى أحمد الغندور عميد كلية الهندسة والدكتور حامد رجاء الطحان المشرف على الفريق ورئيس قسم القوى الميكانيكية ، ويتمنى لهم جميعًا مزيدًا من التفوق والنجاح.

وجدير بالذكر أنه تمت التصفيات على ثلاث مراحل ، حيث تنافس فى المرحلة الأولى 767 مشروعا من مختلف الجامعات والمدارس وتمت التصفية ليكمل المرحلة الثانية عدد 422 مشروعا، ليتم الانتقال للمرحلة النهائية لتكون المنافسة بين 130 مشروعًا.