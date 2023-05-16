المقاولون العرب يهاجم الحرس بالثلاثي سافيولا وجون أوكلي وسالم

أعلن شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون تشكيل فريقه للقاء حرس الحدود بعد قليل على ستاد حرس الحدود بالإسكندرية في الأسبوع الثامن والعشرين للدوري الممتاز وجاء التشكيل على النحو الآتي:

حراسة المرمى .. محمود أبو السعود.

خط الدفاع .. عمر فايد - أحمد علاء - نور الدين فاروقا.

خط الوسط .. أحمد عاطف قطة - أحمد الشيمي - أحمد فوزي.

محمد هاني.

خط الهجوم .. عمر سافيولا - محمد سالم - جون أوكلي .

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد عربي وأحمد عيد ولويس إدواردو و محمد مجلي وعبد الرحمن خالد وأمير عابد وأمادو نياس ومحمد شوقي غريب وفادي فريد .

ويحتل المقاولون المركز السادس برصيد 37 نقطة ولم يحقق الفوز في آخر 10 مباريات ببطولة الدوري.