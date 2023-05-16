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الثلاثاء 16 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المقاولون العرب يهاجم الحرس بالثلاثي سافيولا وجون أوكلي وسالم

المقاولون
المقاولون
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أعلن شوقي غريب المدير الفني لفريق المقاولون تشكيل فريقه للقاء حرس الحدود بعد قليل على ستاد  حرس الحدود بالإسكندرية في الأسبوع الثامن والعشرين للدوري الممتاز وجاء التشكيل على النحو الآتي:

حراسة المرمى .. محمود أبو السعود.

خط الدفاع .. عمر فايد - أحمد علاء - نور الدين فاروقا.

خط الوسط .. أحمد عاطف قطة - أحمد الشيمي -  أحمد فوزي.

 محمد هاني.

خط الهجوم .. عمر سافيولا - محمد سالم  - جون أوكلي .

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد عربي وأحمد عيد ولويس إدواردو و محمد مجلي وعبد الرحمن خالد وأمير عابد وأمادو نياس ومحمد شوقي غريب وفادي فريد .

ويحتل المقاولون المركز السادس برصيد 37 نقطة ولم يحقق الفوز في آخر 10 مباريات ببطولة الدوري.

المقاولون محمد سالم جون أوكلي أحمد الشيمي شوقي غريب المدير الفني