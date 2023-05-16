استولى على 173 ألف جنيه.. المشدد 3 سنوات لأمين مخازن بصحة شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 3 سنوات لأمين مخزن مركز طبي عثمان التابع لإدارة غرب شبرا الخيمة للشئون الصحية "، وغرامة بقيمة المبلغ الذي اختلسه بقيمه 173 ألف و871 جنيه ورد مبلغ مساوي له.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 2297 لسنة 2021 جنايات قسم أول شبرا الخيمة المقيدة برقم 48 لسنة 2021 كلي جنوب بنها والمقيدة برقم 494 لسنة 2020 أموال عامة طنطا، أنه في غضون الفترة من 10/1/2017 وحتى31/3/2018 ، قيام "عادل ب.ذ" 60 سنة، أمين مخازن مركز طبي عثمان مقيم ش طه أبو طالب - مسطرد - ثان شبرا الخيمة، بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع "أمين مخزن مركز طبي عثمان التابع لإدارة غرب شبرا الخيمة للشئون الصحية" اختلس أموالاً قدرها 15332.90 جنيه (فقط مائة وثلاثة وخمسون ألفا وثلاثمائة وستة وعشرون جنيها وتسعون قرشا (جملة قيمة الألبان المباعة والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته، حيث حصل قيمة تلك الألبان ولم يوردها لجهة عمله واختلسها لنفسه وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح البيان، أن المتهم أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله بأن ارتكب الجريمة موضوع الوصف السابق مما ألحق بأموالها ومصالحها ضرراً جسيماً تمثل في قيمة المبلغ المختلس وفوائده بإجمالي مبلغ 173.871.90جنيه (مائة وثلاثة وسبعون ألفا وثمانمائة وواحد وسبعون جنيها وتسعون قرشا) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.