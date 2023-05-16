«ليجند».. يعيد جاكي شان إلى السينما العالمية

انطلاقة جديدة في عالم السينما العالمية بعد انقطاع دام 4 أعوام للممثل الصيني جاكي شان حيث كان أخر أعماله فيلم "القناع الحديدي" مع آرنولد شوارزنيجر في 2019.

ويتواصل من جديد لفيلم"ليجند"Legend ، وذلك بعد ما نشر حول أن ميزانية الفيلم الجديد ستبلغ 50 مليون دولار، لتكملة فيلم الحركة الرومانسية The Myth في 2005 وشارك فيه كل من جاكي شان والمخرج ستانلي تونج.



ولازال الفيلم في مرحلة التجهيز، قبل اختيار الأبطال، ثم البدء في مرحلة التصوير والمونتاج،ليحقق الجزء الجديد نفس نجاح الجزء الأول الذي حقق إيرادات بـ 50 مليون دولار.



ويخرج المخرج ستانلي تونج الذي أخرج الجزء الأول، الجزء الثاني ، لأنه المسؤل من البداية عن تفاصيل الفيلم ، و سيكون التعاون العاشر بين شان وتونج بعد العديد من أفلامهما الناجحة، مثل "قصة شرطي"، و"الشرطي السوبر".



قصة "ليجند" ستستكمل حكاية خبير علم الآثار البروفيسور تشين، جاكي شان، الذي لاحظ أن نسيج قطع أثرية اكتشفها طلابه خلال رحلة استكشافية جليدية، يشبه بشكل ملحوظ قلادة رأها في أحلامه، تربط بين عالم الأحلام بالواقع، لينطلق في رحلة مغامرات جديدة بحثا عن الحقيقة.



ووفقا للمصادر، ستبدأ الشركة التسويق لإنتاج الفيلم ضمن مهرجان كان السينمائي الدولي في فرنسا، للوصول لأكبر عدد من الجهات الراعية للفيلم، بسبب ميزانيته.

