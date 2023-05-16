داليا عبدالرحيم: مصر من أكثر الدول إنفاقا على برامج الحماية الاجتماعية خلال 8 سنوات

قالت داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير مؤسسة البوابة نيوز، إن مصر تصنف ضمن أكثر الدول إنفاقًا على برامج الحماية الاجتماعية، فعلى مدار 8 سنوات شرعت الدولة المصرية في بناء منظومة حماية اجتماعية شاملة من خلال استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة، بما يحقق التوازن بين عمليات الإصلاح والتنمية والعدالة الاجتماعية ويدعم قدرة الدولة والمجتمع على التكيف والتعامل مع المتغيرات المختلفة، خاصة في الفترة الراهنة وما صاحبها من أزمات وتداعيات سلبية على مختلف الأصعدة.

وأضافت رئيس تحرير "البوابة نيوز" في كلمتها في الجلسة النقاشية للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، أن مخصصات الدعم والمنح والخدمات الاجتماعية نحو 199 مليارا و779 مليون جنيه بزيادة 21 مليارا و36 مليون جنيه عما كان مخصص فعليًا في الموازنة السابقة، والذي كان يبلغ 178 مليارا و768 مليون جنيه.

وتابعت، أن هناك زيادة فى المخصصات لهيئة النقل العام ومترو الأنفاق والسكك الحديدية، فكان هناك دعم لكبير لوسائل المواصلات لأن الكل يعلم أنها تمثل شيئا كبيرا جدًا من احتياجات المواطنين، ودعم التأمين الصحي بـ3 مليارات و35 مليون جنيه.

وأشارت داليا عبدالرحيم، إلى أن مخصصات الأمان الاجتماعي بلغت حوالي 31 مليار جنيه، كما أن هناك إحصائيات كثيرة في الموازنة لدعم المواد البترولية والتأمين الصحي والأدوية ودعم الإسكان الاجتماعي والمعاش والضمان الاجتماعي وعلاج المواطنين على نفقة الدولة.

وأردفت، أن الدولة دعمت أنشطة كثيرة جدًا كما رفعت الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات بنسبة 15 % وفي برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25 %.