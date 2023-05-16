موجة الانتقادات تغرق روقا في بحر الراحلين عن الزمالك

يعيش محمد أشرف روقا، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، حالة غير جيدة مع الفريق الأبيض، في ظل تعرض اللاعب لنقد لاذع من جمهور السوشيال ميديا، ووسائل الإعلام.

واستقر روقا، على الرحيل بنهاية الموسم الجارى من القلعة البيضاء، بعد الهجوم الذى تعرض له اللاعب والانتقادات من الجماهير فى المدرجات وعلى السوشيال ميديا.

لم يقتصر نقد الجمهور لروقا على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بل امتدت للمدرجات، بعد دخول اللاعب فى مشادة مع الجماهير عقب مواجهة بروكسى فى كأس مصر.

وارتفعت أسهم نقد الجمور للاعب وسط الزمالك، بعد تسجيله هدفا بالخطأ فى مرماه خلال مواجهة الإسماعيلى الأخيرة، والتى انتهت بخسارة الفريق بنتيجة 1-2 فى الدورى الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أسوان المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز .ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان في الدوري، المقرر لها بعد غد الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل لحساب الجولة الـ28 من مسابقة الدوري المصري.

ويأتي الزمالك في المركز الرابع بجدول الترتيب، بعد تلقى 7 هزائم والتعادل فى 7 آخرين، وتحقيق 12 انتصارا، قبل 8 جولات من إسدال الستار على المسابقة ويبتعد بفارق 7 نقاط وبمباراة أقل عن فيوتشر صاحب المركز الثانى برصيد 50 نقطة، فيما يأتى بيراميدز ثالثا برصيد 49 نقطة، وينفرد الأهلى بالصدارة برصيد 53 نقطة وبفارق 5 مباريات أقل عن فيوتشر أقرب ملاحقيه.