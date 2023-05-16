65 شركة تعلن 3612 فرصة عمل في 16 محافظة.. تعرف على التفاصيل

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن تلقيها طلبات من 65 شركة قطاع خاص في 16 محافظة لشغل 3612 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهرى مايو ويونيو 2023.

ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة جميع المديريات بمتابعة هذه الفترة لحين استلامها من راغبي العمل، وتحرير العقود مع صاحب العمل، وأن تتضمن بنودا تحمي حقوق طرفي العمل "العامل وصاحب العمل".

وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن "الوزارة" كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن اليوم عن فرص عمل جديدة، متوفرة في 16 محافظة، هى: القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط ، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والفيوم، والسويس، والقليوبية، والشرقية، ودمياط، والدقهلية، والمنيا، والوادي الجديد، والبحر الأحمر في التخصصات التالية : مهندسين ميكانيكا وإنتاج وكهرباء، ومحاسبين ، ومندوبين مبيعات ، ، ومشرفين جودة ، وأخصائى سلامة وصحة مهنية ، ومدير مطعم ، ومساعد مدير ، وعمال إنتاج ، وصيدلى ، وكيميائى ، ومساعد صيدلى ، وسكرتارية ، وأفراد أمن بمواقع مميزة ، وكول سنتر ، ومسئولين إئتمان ، ومدرسين ، ومشرفين رياض أطفال، وكافة التخصصات الفندقية ، ومهن التفصيل والخياطة ، وفنيين ، وسائقين، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى .

وبحسب البيان شملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات ، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 .

وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.

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