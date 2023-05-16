مسيرة الأعلام.. توقعات إسرائيلية بنشوب جولة جديدة من التصعيد مع غزة

كشف وسائل الإعلام العبرية، اليوم الثلاثاء، عن توقعات داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية لدولة الاحتلال الإسرائيلية، بنشوب جولة جديدة من التصعيد وإطلاق الصواريخ مع قطاع غزة.

وطالب رئيس شاباك السابق، يوفال ديسكين، بالاستعداد والتجهز لجولة جديدة من إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وقال ديسكين: "أقترح علينا جميعاً أن نتجهز لموجة العمليات القادمة أو جولة إطلاق الصواريخ القادمة، لأنها ستأتي في مسيرة الأعلام القريبة".

وأضاف: إن لم تحدث، فبعد وقت قصير، وسيكون من الجيد أن تتذكروا، حينها، أنه لم يتغير شيء بفعل الاغتيالات، ومن الجيد أن نتجهز مرة أُخرى للجولة المقبلة بأسرع ما يمكن.

من جانبها قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن هناك استعدادات وجهوزية كبيرة من شرطة الاحتلال لتأمين مسيرة الأعلام المقررة يوم الخميس المقبل.

ووفق الصحيفة، فإن الشرطة سترفع درجة التأهب إلى أعلى مستوى يوم الخميس المقبل لتأمين مسيرة الأعلام، ومن المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف في المسيرة في القدس.

وأضافت الصحيفة: كما من المتوقع أن يشارك في المسيرة هذا العام عدد من الوزراء من بينهم وزير الأمن القومي بن غفير ووزير المالية سموتريتش، وكذلك وزراء الإعلام وحماية البيئة والاستيعاب والتراث.

وزادت: تقدر الشرطة مشاركة وزراء آخرين من بينهم: أوريت ستروك وميري ريغيف ومئير بوروش ويتسحاق فاسرلاف.

وأكملت الصحيفة: تجري استعدادات لتأمين رقصات بالأعلام التي ستقام عند باب العمود بمشاركة عدد كبير.