دوي انفجارات عنيفة في العاصمة الأوكرانية كييف

ذكر مسؤولون أوكرانيون أن انفجارات وقعت في أحياء عدة بالعاصمة كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، دون أن يقدموا معلومات عن حجم الأضرار والخسائر المحتملة.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو على قناته على تطبيق تيليجرام: "انفجارات في كييف. (انفجارات) قليلة (وقعت) في منطقة سولوميانسكي".

وأضاف أن الحطام الناجم عن الانفجارات سقط على حديقة الحيوان في منطقة شيفتشينكيفسكي بالمدينة، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

وأضاف في منشور منفصل أن الحطام المتساقط أشعل النيران في عدة سيارات بمنطقة سولوميانسكي.

وسبق أن أعلن المسؤولون الأوكرانيون أن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجمات جوية روسية على كييف وأماكن أخرى في أوكرانيا.

وقال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي، في منشور على تطبيق المراسلة تيليجرام: "الدفاعات الجوية تتصدى للأهداف"، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وقال مسؤولو الإدارة العسكرية في كييف على تيليجرام، إن أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجمات على العاصمة.