اليوم.. نقابة الصحفيين تستقبل وفدًا من المشاركين في دورة الصحفيين الأفارقة الـ56

تستقبل نقابة الصحفيين، في الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء، الصحفيين المشاركين في الدورة ٥٦ لشباب الصحفيين الأفارقة، التي يُنظّمها اتحاد الصحفيين الأفارقة؛ حيث يعقدون لقاءً مفتوحًا مع خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم السكرتير العام للنقابة، ومحمد سعد عبدالحفيظ وكيل النقابة للتدريب.

ويضم الوفد ٢٥ صحفيًا من المشاركين بالدورة، منهم ٥ صحفيين مصريين، بالإضافة إلى سامية عباس أمين عام اتحاد الصحفيين الأفارقة.

وكانت قد انطلقت الدورة ٥٦ لشباب الصحفيين الأفارقة؛ حيث تضم ٢٥ صحفيًا يُمثلون دولهم، بينهم ٥ من الصحفيين المصريين.

وينظم الدورة اتحاد الصحفيين الأفريقيين، برئاسة محفوظ الأنصاري، بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، ونقابة الصحفيين.

وتناقش الدورة عِدة موضوعات؛ من بينها اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وتمكين المرأة والشباب، والعلاقات المصرية الأفريقية، وحقوق الإنسان، ودور الإعلام في بناء وعي الشعوب، بالإضافة إلى مستقبل الصحافة الورقية والإلكترونية، والطاقة في أفريقيا، وقضايا البيئة، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أفريقيا.