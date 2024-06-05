عاصفة ترابية تعترض 3 فنانين في رحلتهم لـ "المغارة المسحورة"

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العرض المسرحي "المغارة المسحورة" في ختام عروض نوادي مسرح الطفل بالإسكندرية التي تنظمها الهيئة خلال الموسم الحالي، في إطار برامج وزارة الثقافة.

ويناقش العرض عددا من القيم الإيجابية كالتسامح، الوفاء بالعهد، وحب الخير، من خلال قصة تدور أحداثها حول ثلاثة من الفنانين "فهمان وأشجان وشعلان" هدفهم نشر الفن بجميع أنحاء البلاد من خلال السفر والترحال، وذات يوم تعترض رحلتهم عاصفة ترابية شديدة في الصحراء، تضطرهم المكوث داخل مغارة، ويكتشفوا بمرور الوقت أن المغارة مسحورة، وتتوالى الأحداث.

"المغارة المسحورة" لفرقة قصر ثقافة الشاطبي، إعداد مؤمن هشام، تصميم ديكور صفوت عادل، إضاءة جاسر الفرن، ملابس دعاء عرابي، تنفيذ موسيقى أمجد ماجد، توزيع وألحان أيمن شكري، ماكياج لينا محمود، إكسسوارات نبيلة ونجوى أحمد، مخرج منفذ رودينا طارق.

أداء تمثيلي: الفنان محمد فاروق، الفنانة نجوى، الأطفال آدم العبد، جوليا عمرو، أحمد درويش، جويرية رضا، محمد هشام، آسر صلاح، ياسين عمرو، رافن رامو، أحمد محمد، روبيرت رامو، همسة محمد، أيتن إبراهيم، لارين محمد، معاذ محمد، ساجد العبد، جوري إسلام، غزل محمد، عُدي محمد، أيسل محمد، هنا محمد ،فاروق مروان، وأحمد محمد، تأليف الكاتب السكندري أيمن فتيحة، كيروجراف وإخراج سمر القصاص،

العرض إنتاج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.چيهان حسن، وقدم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

ويأتي العرض ضمن الموسم الجديد من تجربة نوادي مسرح الطفل التي تقدمها هيئة قصور الثقافة لتنمية قدرات ومهارات الطفل وبناء شخصيته، ويشارك بها أكثر من ألف طفل وفنان.

رحلة ثلاثة فنانين إلى المغارة المسحورة