ads
الثلاثاء 16 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أغلقت البورصة المغربية على ارتفاع في تعاملات أمس الإثنين، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 0.1 %، عند 10.743،83 نقطة.

فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.43 % ليستقر عند 870،72، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.32 % بمجموع 806.37 نقاط.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.63 % بمجموع 9915.41 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 36 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 556 مليار درهم مغربي.

بورصة المغرب ارتفاع الأسهم المتداولة