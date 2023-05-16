بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة المغربية على ارتفاع في تعاملات أمس الإثنين، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تقدمًا بنسبة 0.1 %، عند 10.743،83 نقطة.

فقد تقدم مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.43 % ليستقر عند 870،72، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.32 % بمجموع 806.37 نقاط.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.63 % بمجموع 9915.41 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 36 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 556 مليار درهم مغربي.