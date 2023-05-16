ميلان يسعى للثأر من إنتر.. ديربي الغضب يشعل إياب نصف نهائي دوري الأبطال

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو ملعب «سان سيرو»، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق إنتر ميلان الذى يستضيف نظيره ميلان، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا «الشامبيونز ليج».

وكان لقاء الذهاب قد جمع بين الفريقين على ملعب «سان سيرو»، وانتهى بفوز إنتر بهدفين دون رد، أحرزهما إدين دجيكو فى الدقيقة الثامنة، وهنريك مخيتريان فى الدقيقة الـ 11 من عمر اللقاء.

وبهدف دجيكو فى مرمى ميلان، كرر الرقم الذى حققه من قبل ليونيل ميسى وكريستيانو رونالدو بذات البطولة بتسجيل 20 هدفا على بدورى الأبطال بعد سن الثلاثين، وبهذا أصبح دجيكو اللاعب السابع حقق هذا الرقم.

ففى لقاء ساسولو بالدورى الإيطالى، اضطر سيمونى إنزاجى المدير الفنى لإنتر، لإجراء تبديل بين شوطى المباراة، بإخراج خواكين كوريا مهاجم الفريق، ليدفع بلاوتارو مارتينيز بدلا منه.

وكشفت التقارير، عن أن استبدال كوريا جاء لأنه عانى من إصابة عضلية، ما دفع مدربه لإجراء تبديل اضطرارى بإخراجه سريعا، ومن المتوقع أن يغيب عن مباراة ميلان فى لقاء اليوم.

ويسعى فريق إنتر للعودة مرة أخرى لمنصات التتويج الأوروبى، بعد أن صعد بطلا لدورى أبطال أوروبا فى 2009/2010، على حساب العملاق البافارى بايرن ميونيخ الألمانى بهدفين دون رد.

وعلى الجانب الآخر، حصل ستيفانو بيولى المدير الفنى لفريق ميلان، على دفعة قوية قبل مواجهة إنتر، وهى مشاركة البرتغالى رافائيل لياو نجم الفريق فى التدريبات الجماعية، لأول مرة منذ تعرضه للإصابة فى موقعة لاتسيو، ومن المتوقع أن يشارك أساسيا فى المباراة.

وأكد ستيفانو بيولى المدير الفنى لميلان، أن الفوز على إنتر يحتاج لأداء مثالى، قائلا: «أمام إنتر يمكننا الفوز، لكننا نحتاج لأداء مثالى.. لسنا راضين عن أداء مباراة الذهاب، والنتيجة أيضا».

وأكمل بيولى: «علينا التفكير فى الفوز بالمباراة، لدينا الصفات والقدرة على القيام بذلك.. لكن سيكون الإيمان حتى النهاية ضروريا، مع تقديم أداء مثالى».

واختار الاتحاد الأوروبى لكرة القدم «يويفا»، الحكم الفرنسى كليمون توربان سيدير مواجهة ديربى ميلانو.

وأدار توربان نهائى دورى الأبطال العام الماضى بين ريال مدريد الإسبانى وليفربول الإنجليزى فى 28 مايو 2022 الذى انتهى بفوز الملكى بهدف نظيف.

وكان الحكم الفرنسى قد ظهر فى النسخة الجارية من دورى الأبطال فى مواجهات إنتر وبايرن، ليفربول وجلاسجو رينجرز، أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن، توتنهام وميلان، بايرن ميونخ ومانشستر سيتى.

بهذه الطريقة، فقد أدار توربان هذا الموسم مباراة لكل فريق منهم فى دورى الأبطال. وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز إنتر بهدفين نظيفين سجلهما إدين دجيكو وهنريك مخيتريان.