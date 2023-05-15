أسما شريف منير لوالدها: "كل سنة وأنت طيب ونفضل ناقر ونقير"

هنأت المذيعة أسما شريف منير والدها الفنان شريف منير بمناسبة عيد ميلاده اليوم، وشاركت الجمهور كلمات التهنئة التى كتبتها لوالدها على السوشيال ميديا.

ونشرت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور إنستجرام صور لها مع والدها فى مراحل الطفوله والشباب .

وعلقت على الصورة “كل سنة وحضرتك سندي وحبيبي وصاحبي و ابويا وضهري، ربنا يبارك في عمرك و يديك الصحة لاني من غيرك ولا حاجة، بحبك.. كل سنة وانت طيب يا حياتي.. بس برضه هنفضل ناقر و نقير”.

يذكر أن أسما شاركت والدها الفنان شريف منير فى تقديم برنامج "أنا وبنتى"، وهو من نوعية البرامج الإجتماعية .

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