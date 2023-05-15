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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أسما شريف منير لوالدها: "كل سنة وأنت طيب ونفضل ناقر ونقير"

أسما شريف منير ووالدها
أسما شريف منير ووالدها
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هنأت المذيعة أسما شريف منير والدها الفنان شريف منير بمناسبة عيد ميلاده اليوم، وشاركت الجمهور كلمات التهنئة التى كتبتها لوالدها على السوشيال ميديا.

ونشرت على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى والصور إنستجرام صور لها مع والدها فى مراحل الطفوله والشباب .
وعلقت على الصورة “كل سنة وحضرتك سندي وحبيبي وصاحبي و ابويا وضهري، ربنا يبارك في عمرك و يديك الصحة لاني من غيرك ولا حاجة، بحبك.. كل سنة وانت طيب يا حياتي.. بس برضه هنفضل ناقر و نقير”.

يذكر أن أسما شاركت والدها الفنان شريف منير فى تقديم برنامج "أنا وبنتى"، وهو من نوعية البرامج الإجتماعية .

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أسما شريف منير شريف منير أنا وبنتى عيد ميلاد انستجرام