نائب محافظ القاهرة تتابع أعمال إزالة منطقة عرب يسار بحي الخليفة

تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اعمال الازالات التي تتم بمنطقة عرب يسار بنطاق حي الخليفة بحضور العميد طارق اليمني رئيس الحي وبالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية والمعنية والقوات الشرطية تنفيذًا لقرارات الازالة الصادرة للخطورة الداهمة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط والقديمة المهددة للحياة فى إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة والخطرة؛ وذلك بعد صرف التعويضات القانونية اللازمة للمستحقين طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

وأوضحت نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، أنه تم اليوم استكمال أعمال الإزالة بمنطقة عرب اليسار حيث تم استكمال أعمال الإزالة بعقارات درب الشيخ عبدالله وزقاق الصادق من درب داود الكبير وتم هدمهم بصورة جزئية وجاري استكمال الأعمال وبذلك يكون إجمالي العقارات التي تم هدمها لسطح الأرض عدد ٩٩ عقار وعدد ٤ عقارات بصورة جزئية.

ووجهت بالعمل على قدم وساق طبقا للخطة الموضوعة والالتزام بجدول الاعمال للانتهاء منها تمهيدا لاعمال التطوير كما شددت على الاجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة اولا بأول وبصورة يومية لكافة المستجدات وتذليل الصعوبات والتحديات التي قد تعوق الاعمال بإعتبارها أحد أهم الملفات التي تأتي فى مقدمة أولويات الأجهزة التنفيذية بالمنطقة.

يشار إلى ان منطقة عرب اليسار تقع بالقرب من ميدان السيدة عائشة وقبل قلعة صلاح الدين الأيوبى فى طريق صلاح سالم وهي منطقة تابعة لحى الخليفة بالقاهرة ويعد هذا الحي من الأحياء القديمة والذي يحتوى على عدد من العقارات ذات الخطورة الداهمة والآيلة للسقوط والذي تجرى به الازالات ضمن التطوير الملحق بالقاهرة التاريخية.