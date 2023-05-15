منتدى الإبداع يحتفي بالناقد هشام زغلول

احتفى منتدى الإبداع الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالناقد الدكتور هشام زغلول، أستاذ النقد الأدبي بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، أدار اللقاء الكاتب الصحفي طارق الطاهر المشرف على المنتدى.

تضمن الحوار إنتاج هشام زغلول الشعري والنقدي، لا سيما ترجمته لكتاب "النقد الثقافي ونظرية ما بعد الحداثة لفينسنت ليتش" الصادر عن المركز القومي للترجمة مؤخرا، وهو الكتاب الذي لاقى صدى كبيرا في أوساط المهتمين بالنقد الثقافي والمشتغلين بالنقد الأدبي مصريا وعربيا.

كما تحدث زغلول عن علاقته بأساتذته في قسم اللغة العربية، خاصة الناقد الراحل الدكتور جابر عصفور، وتأثره الكبير به خلال رحلة إشرافه على رسالة الدكتوراه التي أنجزها الدكتور هشام زغلول العام الفائت، كما تناول اللقاء رحلة ترجمة كتاب النقد الثقافي، وسمات المترجم ومواصفاته، والآلية التي ينبغي أن يعتمدها المترجمون في اختيار الكتب التي يسعون إلى ترجمتها، وكذلك خطوات الحصول على حقوق الترجمة العربية للكتب المترجمة.

وقد لقيت هذه الفاعلية اهتماما كبير من قبل المهتمين بالحقل النقدي ومحبي إنتاج زغول على المستويين النقدي والشعري من أساتذة وتلاميذ، امتلأت بهم قاعة مركز الإبداع الفني التي نظمت فيها تلك الفاعلية، لمتابعة الحوار الذي دار بين الكاتب الصحفي طارق الطاهر والناقد هشام زغلول.

وانتهى اللقاء بمجموعة من التساؤلات التي طرحها الحضور، وإلقاء زغلول قصيدة كان قد كتبها وهو في الفرقة الأولى إبان دراسته في قسم اللغة العربية.

جدير بالذكر أن هشام زغلول له العديد من الترجمات المنشورة والدراسات النقدية المهمة، فضلا عن إنتاجه الشعري الجاد