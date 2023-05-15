محافظ المنوفية يشهد انطلاق "وفد شبابي" لزيارة المشروعات القومية العملاقة بتوشكي

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إنطلاق أول وفد شبابي طلابي من محافظة المنوفية لزيارة المشروعات القومية العملاقة بتوشكي، بحضور اللواء عماد يوسف سكرتير عام المحافظة، واللواء وليد البيلس السكرتير العام المساعد، وذلك في إطار زيادة الوعي والمعرفة لدي شباب الجامعات وطلاب المدارس وما يتم تحقيقه من إنجازات ومشروعات تنموية عملاقة بأيدي مصرية تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "شوف بنفسك" التي أطلقتها القوات المسلحة.



إنطلق اليوم وفد محافظة المنوفية بمشاركة أكثر من (70) شاب وفتاة من طلاب جامعة المنوفية ومديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة وبالتعاون مع الجهات الراعية لمتابعة إنجازات مشروع تنمية جنوب الوادي بتوشكي، وكذا تفقد المعالم السياحية والأثرية بمحافظة أسوان، وذلك لتعريف أجيال المستقبل بما يتم تنفيذه من إنجازات علي أرض الواقع، وما تبذله الدولة من جهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بالإضافة الي دمجهم ومشاركتهم في رسم الخطوط العريضة لتنفيذ خارطة مصر التنموية من أجل المساهمة في دفع الإقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جادة للشباب والإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكد محافظ المنوفية علي أهمية تعريف الشباب وطلاب الجامعات بالإنجازات الهائلة والمشروعات القومية الكبري التي تتبناها القيادة السياسية والتي تحققت علي أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة والتي تمثل رصيدًا جديدًا لمستقبل الأجيال القادمة مما يعزز قيم الإنتماء للوطن وخلق جيل جديد من الشباب الواعي، مشيرًا أن حلم الأمس ببناء الجمهورية الجديدة يتحول تدريجيًا إلي واقع ملموس من خلال إقتصاد قوي قائم علي علوم وتقنيات حديثة.

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