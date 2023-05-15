الانتخابات التركية.. أردوغان وكيليجدار أوغلو إلى جولة إعادة رسميا

أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، الاثنين، حصول الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان على 49.4% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، فيما حصل منافسه المعارض كمال كيليجدار أوغلو على نسبة 44.96%، وذلك بعد فرز نحو 99 % من إجمالي أصوات الناخبين.

وبهذه النتيجة، تتجه تركيا إلى جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى في تاريخها، في 28 مايو، لعدم حصول أي من المرشحين على نسبة الـ 50% زائد واحد المطلوبة لإعلان فوز أحد المرشحين في الانتخابات، فيما فاز حزب العدالة والتنمية الحاكم بغالبية واضحة في البرلمان.

وأظهرت النتائج شبه الكاملة لأهم انتخابات تشهدها تركيا في حقبة ما بعد السلطنة العثمانية أن أردوغان الذي يُحكم قبضته على السلطة منذ عام 2003 ولم يهزم في أكثر من 10 انتخابات، أخفق بفارق طفيف عن تحقيق نسبة الـ 50% المطلوبة زائد صوت واحد.

وقال أحمد ينار في مؤتمر صحفي إن "مرشح تحالف (أتا) سنان أوغان، حصل على 5.2 %، فيما نال المرشح المنسحب محرم إينجة على نسبة 0.44 %، بحسب المعطيات الحالية.

ولفت ينار إلى أنه تم فرز 192 ألفًا و187 صندوقًا من أصل 192 ألفًا و214 من صناديق الاقتراع داخل البلاد، أي ما يعادل 99 %، ولم يتبق سوى 27 صندوقًا غير مفتوح من صناديق الداخل.

وفيما يتعلق بصناديق أصوات الخارج، فأوضح ينار أنه تم فتح 8 آلاف و65 صندوقًا من أصل 9 آلاف و594 من صناديق التصويت خارج البلاد، ما يعادل نحو 84 % من تلك الصناديق، لافتًا إلى استمرار فرز الأصوات المتبقية وإدخال البيانات إلى نظام احتساب النتائج.