الصوت والضوء بالكرنك: إلغاء العروض اليوم والإعلان عن مواعيد التوقيت الصيفي

أعلنت شركة الصوت والضوء بمنطقة الكرنك بمحافظة الأقصر، عن إلغاء كافة العروض المقررة في معبد الكرنك مساء اليوم الاثنين، نظراً لإقامة حفل عشاء خاص بساحة المعبد الذي يقع شمال محافظة الأقصر.

وكانت عروض الصوت والضوء بالكرنك، قد ألغيت 4 مرات منذ مطلع الشهر الجاري، حيث تقرر إلغاء كافة العروض مساء الاثنين الموافق ٨-٥-٢٠٢٣، وإلغاء العرض الثاني مساء يوم الثلاثاء الموافق ٩-٥-٢٠٢٣ ، وإلغاء كافة العروض مساء الثلاثاء الموافق ٢-٥-٢٠٢٣، بالإضافة إلى إلغاء عرض اليوم وذلك بسبب إقامة حفلات خاصة بالمعبد.

وكانت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية بمنطقة الكرنك، قد أعلنت عن جدول عروض الصوت والضوء بمعابد الكرنك خلال التوقيت الصيفي والذي سيتم العمل به حتى يوم الخميس الموافق ٢٦-١٠-٢٠٢٣، موعد نهاية العمل بالتوقيت الصيفي.

وأوضحت الشركة أن مواعيد العروض كالتالي: العرض الإضافي الساعة ٨ مساء،

العرض الأول الساعة 9 مساء، العرض الثاني الساعة ١٠ مساء.

وأضافت الشركة، أن تعليمات الجدول الصيفي هي كالتالي:

– سعر التذكرة للمشاهد المصري 80 جنيها.

– سعر التذكرة للمشاهد الأجنبي 500 جنيه.

– سعر التذكرة للأطفال المصريين من 6 إلى 12 عامًا بسعر 45 جنيها.

– سعر التذكرة للأطفال الأجانب من 6 إلى 12 سنة بسعر 275 جنيها.

– يُقام العرض الأول دون حد أدنى.

– يقام العرض الثاني بحد أدنى 5 أفراد أجانب وما يعادلها.

– دخول المصريين والعرب في العروض المقامة باللغة الأجنبية بسعر التذكرة الأجنبية.

– يتم تقديم خدمة سماعات ترجمة فورية لجميع اللغات المتوفرة بالعروض.

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