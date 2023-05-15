حجز إعادة محاكمة متهم بـ"خلية داعش حلوان" لـ15 يونيو

قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز إعادة محاكمة المتهم محمد عبد الجواد عبد الجواد محمد بـ"خلية داعش حلوان" فى القضية رقم 23626 لسنة 2014 حلوان، لجلسة 15 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علـي عمارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

وكانت قد قضت المحكمة فى وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذي أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية.