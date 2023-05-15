وزير الصحة: جار العمل في 190 مشروعا بتكلفة 36.6 مليار جنيه

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، إن علاج الإدمان من الملفات الهامة والحيوية، خاصة أن الصحة النفسية من الأركان الهامة للصحة العامة، إضافة للصحة الجسدية والمجتمعية، ومن هنا يحظى ملف الإدمان باهتمام كبير من قبل الوزارة.

وتابع عبد الغفار:" مستشفى العباسية من أكبر أعرق مستشفيات الصحة النفسية على مستوى الشرق الأوسط، ونتمنى أن تكون الخدمات المقدمة على قدر تاريخ هذه المستشفى، وهناك فرق بين الاخصائي النفسي الطبيب وخريج الكليات الأخرى، والنقص فى الكفاءات فى العالم كله بما فيها مصر، وطلبنا زيادة الأعداد للقبول فى هذا التخصص الحيوى، وسيكون هناك غرفة بها اخصائي مؤهل لعمل فحص للحالات ومن ثم إرسالها للمستشفيات الموجودة على مستوى المحافظات وعددهم 21 مستشفى".

واستطرد:" قطاع الصحى يحظى باهتمام كبير لدى الجميع وجار العمل فى 190 مشروعا بتكلفة 36.6 مليار جنيه فى عام 22/23 ، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية، ولكن هذه الظروف تنعكس على آليات العمل ومواعيد التنفيذ ولكن هناك حراك على الأرض فى هذا الملف على وجه التحديد، وعلى مدار السنوات من 2014 إلى عام 2023 قفزت الموازنة من 34 مليار إلى 139 مليار جنيه، وهذا يعكس مدى اهتمام الدولة بملف القطاع الصحى.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024

