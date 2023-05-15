بمناسبة اليوم العالمي للأسرة.. الإحصاء: 25.8 مليون أسرة في يناير 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، بياناً بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، الذي يحتفل به في 15 مايو من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993، للدعوة إلى الاهتمام بالأسرة وحث كافة الدول والهيئات الرسمية وغير الرسمية للعمل على رفع المستوى المعيشي للأسرة لتكون وحدة فعالة في التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف التنموية.

ويتم الإحتفال هذا العام تحت شعار " الأسر والاتجاهات الديموغرافية"، وأشار الجهاز الي أهم المؤشرات الإحصائية التي يصدرها الجهاز الخاصة بالأسر المصرية، حيث وفقا لتقديرات السكان في 1/1/2023، بلغ عدد الأسر المصرية 25.8 مليون أسرة.

وبلغ إجمالي عدد الأسر الذين يقيمون بالريف (14.3مليون أسرة) بنسبة55.4٪ ، و44.6٪ من إجمالي عدد الأسر يقيمون بالحضر (11.5مليون أسرة)

وهناك 34.3٪ من الأفراد في الفئة العمرية) أقل من 15 سنة)، و 26.8٪ من الأفراد فى فئة الشباب (15-29 سنة)، و 35.1٪ من الأفراد في الفئة العمرية (30-64 سنة)، و 3.9٪ نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر).

واوضح الجهاز انه بلغ متوسط حجم الأسرة 4 أفرد ( 3.9 فرد بالحضر ، 4.2 فرد بالريف ).

ونوه ان هناك 25 مليون و62 ألف طالب مقيدين بالتعليم قبل الجامعي، منهم 1.2 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم ما قبل الابتدائي، و 13.7 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم الابتدائي و5.8 مليون طالب مقيد بالتعليم الإعدادي، و 4 مليون و199 ألف طالب مقيد بمرحلة التعليم الثانوي (2 مليون طالب بالثانوي العام، مليون بالصناعي، 834 ألف بالتجاري، 71 ألف بالفندقي، 262 ألف بالزراعي) وهناك 185 ألف طالب مقيد بالتعليم المجتمعي والتربية الخاصة.

كما يوجد 3 مليون و495 ألف طالب مقيدين بجميع مؤسسات التعليم العالي (جامعات ومعاهد)، منهم 49٪ من الإناث و 51٪ من الذكور.

ولفت الجهاز انه بلغ عدد عقود الزواج على مستوى الجمهورية 880041 عقد زواج عام 2021 بمعدل 8.6 لكل ألف من السكان، بينما بلغ عدد حالات الطلاق على مستوى الجمهورية 254777 حالة طلاق بمعدل 2.5 لكل ألف من السكان.

ووفقا لبيانات المسح الصحي للأسرة المصرية عام 2021، فان هناك 17% من الاسر المعيشية تراسها سيدة بينما غالبية الأسر 83% يراسها رجل.

كما انه يوجد 97% من ألأسر المعيشية لديها مصدر مأمون لمياة الشرب وفي الغالب كان المصدر هو مواسير مياه بالمنزل (89%) .

و91% من ألأسر المعيشية لديها دورة مياة محسنة وغير مشتركة مع أحد (متصلة بشبكة صرف عام ، أو بيارة أو خزان )، و99.8% من الاسر المعيشية لديها مصدر للكهرباء، و97% من الاسر تعيش في مسكن بارضية في الغالب من السيراميك /الرخام اوالبلاط الاسمنتي.

كما ان جميع الاسر المعيشية تقريبا 97% لديها تليفزيون ملون أو ذكي ، 75% لديها تليفون ذكي ، 37% لديها اتصال بالانترنت ، 9% لديها سيارة خاصة اونقل او نصف نقل.