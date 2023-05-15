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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الناظر يكشف الأمراض الجلدية للأطفال الناتجة عن زواج الأقارب

هاني الناظر
هاني الناظر
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أكد الدكتور هاني الناظر، مدير المعهد القومي للبحوث سابقا، أن زواج الأقارب يسبب الكثير من الأمراض الجلدية للأطفال بخلاف الأمراض العضوية مثل الكلى والمفاصل والقلب، موضحا أن أشهر هذه الأمراض الجلدية هي مرض قشر السمك بأنواعه وتحلل الجلد الفقاعي والأكزيما.

وأضاف هاني الناظر في لقاء مع فضائية “TEN”، اليوم الإثنين، أنه لا يكون شرط إصابة أي من الأم او الأب بهذه الأمراض ولكن الطفل يصاب بها نتيجة زواج الأقارب، والتي بعضها لا يوجد في العالم كله، مشيرا إلى أنه من الضروري عمل حملة قومية للتوعية بمخاطر زواج الأقارب وهو ما يسبب مشاكل للأسر والمجتمع ككل من خلال الأعباء التي تنتج عن هذه الأمراض الوراثية.

كما لفت هاني الناظر إلى أن الأمراض الوراثية حتى الآن لا تعالج بالأدوية وبالتالي تكون مشكلة مستمرة طوال العمر، في حين أن إنتاج أطفال سالمين يتيح قوة مستقبلية جيدة للمجتمع ككل.

  

 

هاني الناظر الأمراض الجلدية القومي للبحوث زواج الأقارب الأطفال