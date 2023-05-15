خبير يكشف نتائج اهتمام الدولة المصرية بتطوير القطاع الزراعي

قال الدكتور ماجد عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، إن القطاع الزراعي يمثل أحد القطاعات المهمة جدا، ليس فقط للاقتصاد القومي، وإنما لملف الأمن الغذائي، موضحا أن الصناعات الزراعية المكملة للمحاصيل الزراعية يعتبر شئ مهم جدا.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر لديها مساحة كبيرة جدا من الأراضي غير المستغلة والتركيز كله موجود في منطقة الدلتا، بينما هناك أراضي يمكن استزراعها واستصلاحها بشكل كبير.

وتابع الدكتور ماجد عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، أن ملف القطاع الزراعي من الملفات التي أولتها الدولة اهتماما كبيرا جدا، خاصة أن الأمن الغذائي مهم جدا للأمن القومي، وكذلك لتلبية احتياجات الزيادة السكانية المتزايدة بالإصافة إلى وجود محاصيل كثيرة مصرية يمكن تصديرها للخارج وتلقى قبولا واستحسانا مما يؤدي لتخفيض فاتورة الصادرات من المحاصيل الاستراتيجية الأخرى مثل القمح وكذلك ضبط الميزان التجاري للدولة.

كما لفت إلى أنه يمكن تعزيز أداء القطاع الزراعي من خلال إعادة تصنيع المحاصيل الزراعية وتصديرها للخارج او تحقيق الاكتفاء الذاتي منها في السوق المحلي وهي خطوة جيدة للغاية، مشيرا إلى أن المشروعات الجديدة مثل حقول شرق العوينات توفر الكثير من فرص العمل للشباب وترفع من مستوى المعيشة الخاص بأهالي هذه المناطق.