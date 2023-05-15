خبير: مبادرة "كن مستعدا" بالجامعات تهدف لإكساب الطلاب مهارات سوق العمل

قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، إن الجامعات تهتم بالجانب الاكاديمي على حساب المهارات العملية ولكن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعلنت عن مبادرة "كن مستعدا" لإكساب الطلاب مهارات سوق العمل وجعلهم قادرين على المنافسة في سوق العمل، خاصو أن متطلباته متغيرة على جميع المستويات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الاثنين، أن الهدف من الجامعات في الأساس هو تمكين الطلاب وإكسابهم المهارات اللازمة للخروج إلى سوق العمل، وهو ما سيتم من خلال الشراكة مع المؤسسات وعملهم الميداني لتعريفهم كيفية التعامل وتجاوز المشكلات المختلفة.

و لفت الخبير التربوي، إلى أن مسيرة تطوير التعليم الحالية ترتبط باستراتيجية التنمية للدولة المصرية 2030، خاصة مع انشاء الجامعات الأهلية بكثرة والتي توفر الخبرات العالمية على أرض مصرية.