استمرار حبس المتهم بقتل خالته وزوجها بالعمرانية 15 يوما على ذمة التحقيقات

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس المتهم بقتل خالته وزوجها وإشعال النيران بهما لإخفاء معالم جريمته، بعدما قام بسرقتهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

تلقي رئيس وحدة مباحث قسم شرطة العمرانية، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة بالعقار رقم 45 من شارع صابر خلف سنترال العمرانية دائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف والاطفاء وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه مصرع كلا من "م.ت" 62 عاما، و زوجته "ر.إ. م" 50 عام ، تم نقل جثامين المتوفين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

بعمل التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة نجل شقيقه المجني عليها الثانية بدافع السرقة حيث دلف المتهم إلي الشقة بطريقة شرعية وحاول سرقة المجني عليهما وخلال مقاومتهما تعدي عليهما المتهم بسلاح أبيض منهيا حياتهما وسرق مبلغ مالى 4 آلاف جنيه ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.