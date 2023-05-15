9 يونيو.. الكنيسة ترنم تعقد حفلها السنوي بغمرة

تنظم خدمة الكنيسة ترنم التابعة لرابطة الإنجيليين بمصر - رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، حفلها للترنيم والتسبيح بالكورال والأوركسترا ، تحت عنوان “أنا هو القيامة والحياة” ، برعاية الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة ، وقيادة المايسترو ناير ناجي ، وذلك يوم الجمعة الموافق 9 يونيو الساعة السابعة والنصف مساءً في كلية رمسيس بغمرة.

من المقرر أن يشارك بالاحتفالية عدد من قساوسة الكنائس الإنجيلية المختلفة وبعض المذاهب المسيحية المختلفة ، كما يشارك بالحضور ايضاً عدد من الشخصيات العامة والفنانين والمهتمين بالموسيقى والفنون.