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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

9 يونيو.. الكنيسة ترنم تعقد حفلها السنوي بغمرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تنظم خدمة الكنيسة ترنم التابعة لرابطة الإنجيليين بمصر - رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، حفلها للترنيم والتسبيح بالكورال والأوركسترا ، تحت عنوان “أنا هو القيامة والحياة” ، برعاية الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة ، وقيادة المايسترو ناير ناجي ، وذلك يوم الجمعة الموافق 9 يونيو الساعة السابعة والنصف مساءً في كلية رمسيس بغمرة.

من المقرر أن يشارك بالاحتفالية عدد من قساوسة الكنائس الإنجيلية المختلفة وبعض المذاهب المسيحية المختلفة ، كما يشارك بالحضور ايضاً عدد من الشخصيات العامة والفنانين والمهتمين بالموسيقى والفنون.

الكنيسة ترنم رابطة الإنجيليين بمصر رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر أنا هو القيامة والحياة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة