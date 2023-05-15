الانتخابات التركية| أردوغان: لا مشكلة في جولة الإعادة وسأفوز بالرئاسة

قال المرشح الرئاسي رجب طيب أردوغان مخاطبا أنصاره خارج مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة إن تحالفه ضمن الأغلبية البرلمانية.

وأضاف في تصريحاته: "متقدمون بفارق كبير" في الانتخابات الرئاسية، إذا أظهر قرار الشعب أن الانتخابات الرئاسية قد اكتملت ، فلا توجد مشكلة، ومع ذلك ، إذا اتخذ شعبنا خياره لصالح الجولة الثانية من الانتخابات، فهذا مقبول أيضًا، نعتقد أننا سننهي هذا بمعدل تصويت أعلى من 50 في المائة ".

وواجه الرئيس التركي المنتهية ولايته ، الذي حكم البلاد منذ عام 2014، انتقادات داخلية وعالمية طوال فترة ولايته فيما يتعلق بمختلف القضايا التي تراوحت بين محاولة الانقلاب في 2016 وانتهاكات حقوق الإنسان، وآخرها علاقاته الوثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورده على الزلزال الأخير الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص في تركيا.