3360 طالبا يؤدون امتحان الهندسة في الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

يؤدي 3360 طالبا وطالبة، اليوم الإثنين، الامتحان في مادة الهندسة للشهادة الإعدادية بجنوب سيناء، في ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ويبدأ امتحان الفترة الأولى من 9 حتى 11 صباحا بينما الفترة الثانية يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التربية الفنية من 11.30 حتى 1.30 ظهرا وتستمر الامتحانات حتى الخميس الموافق 18 / 5 / 2023 م لمدة ستة أيام بواقع عدد لجان 74 لجنة امتحانية، موزعين على الإدارات التعليمية الثمانية على مستوى المحافظة.

كان محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، قد تابع أمس الأحد، فعاليات اليوم الثاني لامتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023، وأدى الطلاب الامتحان في مادة "اللغة الإنجليزية" الفترة الأولى من 9 وحتى 11 صباحا، وتفقد خلالها لجنة مدرسة الزهراء للتعليم الأساسي التابعة لإدارة طور سيناء.

وبدأ وكيل الوزارة جولته للمتابعة بتفقد سير أعمال الامتحان بلجان المدرسة ، واطمأن من الطلاب على حسن سير الامتحان، وشدد وكيل الوزارة على رئيس اللجنة وأعضائها الالتزام بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحان، وتوفير الهدوء والراحة داخل اللجان، وحظر حيازة الهاتف المحمول منعا باتا داخل اللجان سواء مع الطلاب أو الملاحظين والتأكيد على توقيعهم ثلاثيا على الورقة، ومراعاة تدوين الطلاب بياناتهم صحيحة بأيديهم على الورقة

كما تفقد وكيل الوزارة خلال المتابعة سير أعمال الامتحان بلجان مدرستي الأمل الرسمية لغات والأهرام الرسمية لغات ، واطمأن وكيل الوزارة من الطلاب على الامتحان، مشددا على رئيس اللجنة وأعضائها الالتزام بالقواعد والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحان.

وتأتي المتابعة في إطار الجولات الميدانية لمتابعة سير أعمال الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023، وبناء على توجيهات الأستاذ الدكتوررضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.