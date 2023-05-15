أوكرانيا: النرويج تعتزم تدريب 3200 جندي أوكراني هذا العام

الإثنين 15/مايو/2023 - 09:10 ص

أكدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات المسلحة النرويجية تخطط لتدريب ما يقرب من 3200 جندي أوكراني خلال العام الجاري.

وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية، اليوم. الاثنين - أن وزير الدفاع النرويجي "بيورن أريلد جرام" والقائم بأعمال رئيس الحرس الداخلي النرويجي "هيميفيرنيت" مورتن إيجين، حضرا تدريب بعض الجنود الأوكرانيين في إحدى ساحات التدريب.

وبحسب البيان، يمارس الجيش الأوكراني عمليات قتالية في الخنادق ويقدم الإسعافات الأولية في ساحة المعركة بتوجيه من مدربين من الحرس الوطني النرويجي.. ومنذ نهاية أبريل الماضي، بدأ مدربون من الحرس الوطني النرويجي دورة تدريبية مكثفة مدتها أربعة أسابيع لأكثر من 100 جندي أوكراني في الطب العسكري وتدريب الرماية وقيادة الفريق.