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الإثنين 15 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

برشلونة بطلا للدوري الإسباني برباعية في شباك إسبانيول

برشلونة وإسبانيول
برشلونة وإسبانيول
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توج فريق برشلونة بطلا للدوري الإسباني، عقب فوزه على مضيفه إسبانيول، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ34.

وأحرز رباعية البلوجرانا كل من روبرت ليفاندوفسكي "هدفين" في الدقيقتين 11 و40، وأليكس بالدي في الدقيقة 20 وجيوليس كوندي كوندي في الدقيقة 53.

وقلص إسبانيول النتيجة بتسجيل هدفين من توقيع خافيير بوادو في الدقيقة 73 وخوسيلو في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 85 في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند النقطة 31 ليحتل المركز التاسع عشر.

ويعد ذلك اللقب هو الأول بالنسبة لـ برشلونة، في الدوري الإسباني، منذ موسم 2018/19، والمرة الأولى منذ رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صيف 2021.

وبذلك يكون برشلونة قد حقق لقب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ 4 سنوات، حيث توج أخر مرة بالدوري الإسباني في عام 2019، كما يعد اللقب رقم 27 في تاريخه، مقابل 35 بطولة للغريم ريال مدريد.

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