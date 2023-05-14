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الأحد 14 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الانتخابات التركية| تقدم أردوغان على كليتشدار أوغلو بعد فرز 82.5%

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة التركية
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أظهرت النتائج في انتخابات الرئاسة التركية، تقدم رجب طيب أردوغان بنسبة  50.30% على منافسه المعارض كمال كليتشدار أوغلو والذي حصل على 43.1%، بعد فرز 82.5%.

وجرت الانتخابات الرئاسية التركية في الداخل، اليوم الأحد.

وواجه الرئيس التركي الحالي ، الذي حكم البلاد منذ عام 2014، انتقادات داخلية وعالمية طوال فترة ولايته فيما يتعلق بمختلف القضايا التي تراوحت بين محاولة الانقلاب في 2016 وانتهاكات حقوق الإنسان، وآخرها علاقاته الوثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورده على الزلزال الأخير الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص في تركيا.

 

انتخابات الرئاسة التركية رجب طيب اردوغان كمال كليتشدار أوغلو