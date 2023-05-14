الخطيب يهنئ لاعبات سلة الأهلي بدوري السوبر

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي، التهنئة إلى لاعبات الفريق الأول لكرة السلة وجهازهن الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز بدوري السوبر للمرة الـ25 في تاريخ النادي، فضلًا عن فوز الفريق ببطولات دوري المرتبط والكأس وكأس السوبر هذا الموسم.

وأشاد رئيس الأهلي بالأداء المتميز للاعبات والتفوق الواضح في المستوى الفني والبدني والنتائج الإيجابية، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز الفني وكل منظومة العمل.

وقال إن الفوز بالبطولات الأربع يضاعف من المسئوليات الملقاة على عاتق الفريق وجهازه لإسعاد جماهير الأهلي التي لا تتوقف عند الفوز ببطولة أو أكثر. وهذا يحتاج إلى جهود مضاعفة وتركيز مستمر، وتعاون بين كل العناصر حتى يحافظ الفريق على مسيرة الانتصارات ويظل في المكانة التي يستحقها.