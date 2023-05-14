روسيا: كييف ترعى وتنظم عمليات قتل المواطنين الروس

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن "روسيا متأكدة من تورط أوكرانيا في الهجمات على الروس، فهي لا ترعى عمليات القتل فحسب، بل تنظمها وتدعو لها".

وأضاف المتحدث باسم الكرملين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الاخبارية اليوم الأحد، أن "أوكرانيا أصبحت بالفعل دولة راعية للإرهاب، وتصريح رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف، حول استعداد كييف لقتل الروس في جميع أنحاء العالم غير مسبوقة في جوهرها ويجب إدانتها، حتى في الغرب".

وتابع بيسكوف أن "مثل هذه التصريحات تؤكد مرة أخرى صواب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قراره بشن عملية عسكرية خاصة".