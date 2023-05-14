الدوري الإيطالي.. نابولي يخسر من مونزا بثنائية

فاز فريف مونزا علي بطل الدوري الإيطالي فريق نابولي، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد، على ملعب يو باور ستاديوم ،ضمن منافسات الجولة الـ 35 من الدوري الإيطالي.

افتتح الأهداف لنادي مونزا اللاعب داني موتا في الدقيقة 18، بينما جاء بالهجف الثاني اللاعب، وأندريا بيتاجنا فى الدقيقة 54 من احداث اللقاء.

وجاء تشكيل نابولى كالتالي:

(جوليني ، بيريزينسكي ، رحماني ، جيسوس ، أوليفيرا ، أنجيسا ، لوبوتكا ، زيلينسكي ، إلماس ، أوسيمين ، زربين).

ويتصدر نابولي ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 83 نقطة جمعها من 35 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 26 مباراة، وتعادل 5 جولات وخسر 4 مباريات.