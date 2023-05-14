ضربة قاضية.. أسعار الذهب مساء اليوم الأحد 14 مايو 2023

استمر تراجع سعر الذهب في مصر حتي نهاية تعاملات اليوم الأحد 14 مايو 2023 بمقدار ١٢٠ جنيه علي الاقل منذ أمس .

سجل سعر عيار ٢١ حوالي 2320 جنيه للبيع و 2360 جنيه للشراء ، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 18.56 الف جنيه للبيع و 18.88الف جنيه للشراء.

وصل سعر عيار 24 حوالي 2651 جنيه البيت و2697 جنيه للشراء و عيار 18 نحو 1989 جنيه للبيع و 2023 جنيه للشراء .

بلغ سعر عيار 14نحو 1547 جنيه للبيع و 1573 جنيه للشراء و أوقية الذهب 82.5 الف جنيه للبيع و 83.9 الف جنيه للشراء .

سجل كيلو الذهب حوالي 2.651 مليون جنيه للبيع و 2.7 مليون جنيه للشراء

