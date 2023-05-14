استمر تراجع سعر الذهب في مصر حتي نهاية تعاملات اليوم الأحد 14 مايو 2023 بمقدار ١٢٠ جنيه علي الاقل منذ أمس .
سجل سعر عيار ٢١ حوالي 2320 جنيه للبيع و 2360 جنيه للشراء ، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 18.56 الف جنيه للبيع و 18.88الف جنيه للشراء.
وصل سعر عيار 24 حوالي 2651 جنيه البيت و2697 جنيه للشراء و عيار 18 نحو 1989 جنيه للبيع و 2023 جنيه للشراء .
بلغ سعر عيار 14نحو 1547 جنيه للبيع و 1573 جنيه للشراء و أوقية الذهب 82.5 الف جنيه للبيع و 83.9 الف جنيه للشراء .
سجل كيلو الذهب حوالي 2.651 مليون جنيه للبيع و 2.7 مليون جنيه للشراء
اقتصاد
ضربة قاضية.. أسعار الذهب مساء اليوم الأحد 14 مايو 2023
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استمر تراجع سعر الذهب في مصر حتي نهاية تعاملات اليوم الأحد 14 مايو 2023 بمقدار ١٢٠ جنيه علي الاقل منذ أمس .
استمر تراجع سعر الذهب في مصر حتي نهاية تعاملات اليوم الأحد 14 مايو 2023 بمقدار ١٢٠ جنيه علي الاقل منذ أمس .