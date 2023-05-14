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الأحد 14 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يد الأهلي تصارع سبورتنج على صدارة المجموعة بكأس الكؤوس الإفريقية

فريق يد الأهلي
فريق يد الأهلي
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يلتقي الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي نظيره سبورتنج مساء اليوم الأحد في مباراة مهمة اليوم الأحد ضمن مباريات بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي تقام في ضيافة النادي.

وتنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم ، وتقام على صالة الأمير عبد الله الفيصل، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين.

وكان الفريق قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على فريق كيركوس الإثيوبي بنتيجة 59-8، ثم حقق فوزه الثاني في البطولة على حساب فريق رجاء أغادير المغربي بنتيجة 40-16.

ويتصدر فريق يد الأهلي جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع سبورتنج بعدما حقق كل فريق الفوز في أول مواجهتين. 

فريق يد الأهلي كأس الكؤوس الأفريقية الأهلي وسبورتنج