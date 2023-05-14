الهند تسعى لاستعادة القطع الأثرية التي سرقت أثناء الاحتلال البريطاني

أكد الكاتب البريطاني البارز في مجال الإمبراطورية البريطانية، ساتنام سانجيرا، ضرورة إعادة المجوهرات الهندية والتحف التاريخية التي نهبت خلال فترة الاحتلال البريطاني، مع تزايد التقارير التي تشير إلى أن الهند تسعى إلى حملة لاستعادة هذه القطع الأثرية إلى أراضيها، في حين رفض مسؤولون بريطانيون هذا الطلب.

وأوضح سانجيرا، الذي يعد مؤلف كتاب "أرض الإمبراطورية: كيف شكّلت الإمبريالية بريطانيا الحديثة" وأفلام وثائقية حول هذا الموضوع، للقناة الرابعة في التلفزيون البريطاني أن هذه التحركات هي جزء من سلسلة مطالب من المستعمرات السابقة، التي تريد إعادة تقييم الأحداث التي حدثت خلال فترة الإمبراطورية.

ووفقاً لصحيفة "The Guardian" البريطانية، فإن الدول التي تمتلك موروثات تاريخية من فترة الاحتلال البريطاني، مثل الهند، تعمل على تغيير هذا الموروث، وذلك بعد انتهاء فترة الاحتلال في عام 1947. وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته يوم السبت 13 مايو/أيار 2023، إلى أن جولة ملكية قام بها أمير وأميرة ويلز في منطقة البحر الكاريبي في عام 2022، شملت دعوات لدفع تعويضات عن فترة العبودية التي شهدتها الإمبراطورية.

تأتي تصريحات سانجيرا في سياق تقرير آخر نشرته "The Daily Telegraph"، في السبت 13 مايو 2023، والذي أفاد بأن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، ودبلوماسيين في الهند يستعدون لحملة لاستعادة القطع الأثرية، سواء من المتاحف البريطانية أو العائلة المالكة، في وقت لاحق من هذا العام.