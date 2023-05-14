جلسات تعريفية للقومى للمرأة تمهيدا لتنفيذ حملات طرق الأبواب بعنوان ”بلدى أمانة” بأسوان

عقد فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان جلسات تعريفية للرائدات الريفيات وأئمة الأوقاف بنادى أعضاء هيئة التدريس عن المشروعات الجارية تمهيداً لتنفيذ حملتين لطرق الأبواب وذلك برعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، والتى أشارت إلى أنه طبقاً لتوجيهات محافظ أسوان بوصول الخدمات التوعوية لأهلنا داخل قرى ونجوع المبادرة الرئاسية فسوف يتم تنفيذ الحملة الأولى لطرق الأبواب فى الفترة من 14 إلى 18 مايو الجارى، يعقبها تنفيذ الحملة الثانية فى الفترة من 21 إلى 25 مايو حيث تستهدف هذه الحملات تحقيق أقوى تأثير وأوسع إنتشار لتعزيز روح الانتماء والولاء ، وحماية استقرار الوطن والمجتمع وتماسك أبنائه ، لافتة إلى أنه سبق تنفيذ هذه الحملات التوعوية والتعريفية عقد يوم تدريبي لعدد 50 من الرائدات وصديقات المجلس، بجانب 10 من أئمة مديرية الأوقاف حيث تهدف الجلسة التدريبية الأولى إلى التعريف برسائل حملة طرق الأبواب، وكيفية نشرها,

وقد حاضر فيها الدكتور محمد جابر الأستاذ بكلية الخدمة الإجتماعية بجامعة أسوان ، وقام بعرض 12 رسالة مطلوب توصيلها للسيدات، وعمل محاكاة للرائدات وتدريبهن على توصيل تلك الرسائل الخاصة برفع وعى ربات المنازل ، وطرق تصديهن للشائعات المغرضة بطرق بسيطة .

كما تحدث المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة بالمحافظة عن ما يتم تنفيذه من جهود ومعدلات إنجاز كبيرة بمشروعات المبادرة الرئاسية ، فيما تهدف الجلسة التدريبية الثانية إلى تناول المشروعات القومية المنفذة بقرى حياة كريمة بالمدن والمراكز، وعرض جهود المحافظة ، وما حققته من معدلات ونسب تنفيذ فى مختلف قطاعات العمل العام .

يأتي ذلك فى إطار التعاون البناء بين محافظة أسوان وفرع المجلس القومى للمرأة لتنفيذ حملات طرق الأبواب ، تحت عنوان " بلدى أمانة " وخاصة داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " .

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