مجموعة البنك الإسلامي للتنمية توقع 77 اتفاقية بقيمة 5.4 مليار دولار

اختتمت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أعمال اجتماعاتها السنوية للعام 2023 التي عُقدت في مدينة جدة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال الفترة 10 - 13 مايو/ أيار الجاري بشعار "إقامة الشراكات درءاً للأزمات".

وشهدت الاجتماعات السنوية على مدار 4 أيام حضور 4452 مشاركاً من 90 بلداً، إضافة إلى مشاركة 89 منظمة شريكة دولية وإقليمية؛ بهدف الارتقاء بجهود التنمية المستدامة في الدول الأعضاء بالمجموعة.

وتضمنت إطلاق العديد من المشاريع الهامة، وتوقيع 77 اتفاقية، شملت اتفاقيات تمويلٍ مع 24 بلداً عضواً بقيمة 5.4 مليار دولار من أجل معالجة التحديات الشديدة التي يواجهها جنوب العالم مع التركيز على قطاعات الرعاية الصحية، والزراعة، والأمن الغذائي، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم، والدعم الإنساني، وغيرها؛ وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.

وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد بن سليمان الجاسر، إن أعضاء مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تباحثت خلال الأيام الماضية حول مجموعة واسعة من الموضوعات الإنمائية، وتداولت بشأن عدد من القضايا بالغة الأهمية المتعلقة بمستقبل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، واتخذت العديد من القرارات المهمة.

وأضاف الجاسر، أن النتائج التي تمخضت عنها هذه الاجتماعات السنوية ستمكِّن من تمهيد الطريق لمزيد من النجاح.

وأطلقت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الاجتماعات السنوية 7 مشاريع رئيسية، ووقعت عدداً من الاتفاقيات لتترجم التزامها بتمويل 6 مشاريع في مجال التنمية المستدامة بقيمة تزيد على 558 مليون دولار تركز على دعم النمو الشمولي، وتطوير البنى التحتية في الدول الأعضاء بالبنك.

وشهدت الاجتماعات السنوية للمجموعة تحديث الاستراتيجية للشراكة القطرية لأوزباكستان، وباكستان، والنيجر، والتي سيتم من خلالها تفعيل آلية التفاعل القطري بين الدول الثلاث بهدف دعم معدلات التنمية والنمو متعدد الأطراف.

وفيما يتعلق بالمساعدة الإنسانية المقدَّمة في إطار الصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان، الذي يتولى البنكُ إدارتَه بتكليف من وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، وقعت المجموعة 7 اتفاقيات لمشاريع تتعلق بالتنمية المستدامة في أفغانستان بقيمة تبلغ 8.1 مليار دولار، تشمل منحاً من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

ومن جهة أخرى، أطلق البنك الإسلامي للتنمية وشركاؤه الدوليون في التطوير المرحلة الثانية من صندوق العيش والمعيشة الذي يديره البنك، وذلك في إطار تجديد موارد الصندوق، حيث التزم البنك بتقديم مساهمة بمقدار 325 مليون دولار كقروض ميسَّرة للغاية، ليصل إجمالي مساهمة مجموعة البنك من المنح المقدَّمة للصندوق إلى 200 مليون دولار.

فيما تنوعت أعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2023 ما بين الجلسات الحوارية، والنقاشات التفاعلية، والندوات الفنية، التي بحثت طيفاً واسعاً من القضايا الملحة المتمثلة في الحد من الفقر، وتطوير البنى التحتية، وتمكين المرأة والشباب، وتغير المناخ.