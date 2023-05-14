تأجيل محاكمة 6 متهمين بقتل شخص والشروع فى إنهاء حياة 3 آخرين بالقليوبية

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، تأجيل نظر محاكمة 6 متهمين بينهم 3 سيدات، متهمين بقتل شخص والشروع فى قتل 3 آخرين، بإشعال النيران بمنازلهم باستخدام مادة الجازولين بسبب خلافات بينهم، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، لجلسة الأربعاء المقبل من الدور الجاري، بناءا على طلب دفاع المتهمين للاستعداد والمرافعة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمي.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14777 لسنة 2022 جنح مركز شرطة بنها، والمقيدة برقم 2980 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهمين، "محمد ى إ"، 30 سنة، مهندس معمارى، و"ثناء ع ع"، 62 سنة، ربة منزل، و"أحمد ص أ"، 40 سنة، سائق، و"محمد ص أ"، 38 سنة، موظف، و"منى ى إ"، 27 سنة، ربة منزل، و"أميرة ى إ"، 25 سنة، مشرفة بمدرسة، وجميعهم مقيمين ميت العطار دائرة مركز شرطة بنها، قتلوا المجنى عليه "عبد الفتاح ف إ"، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجنى عليه سالف الذكر.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين أعدوا لذلك الغرض"زجاجات جازولين مشتعلة محل الاتهام إلى الوصف قاصدين مكان تواجده ومرافقيه، وما أن ظفروا بهم حتى قام المتهم الرابع بإعطاء المتهم الأول تلك الأداة أنفة البيان والذى قام الأخير بإلقائها صوب المجنى عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، والتى أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهمين الثانية والثالث والخامسة والسادسة بمسرح الواقعة للشد من أزرهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها هى أنه ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا فى قتل المجنى عليهم "فودة إ ع"، و"إسلام ف إ"، و"أحمد ف إ"، عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجنى عليهم سالفي الذكر، وأعدوا لذلك الغرض الأداة "زجاجات جازولين مشتعلة" محل الاتهام تالى الوصف قاصدين مكان تواجدهم والمجنى عليه المتوفى - محل الاتهام السابق - وما أن ظفروا بهم حتى قام المتهم الرابع بإعطاء المتهم الأول تلك الأداة أنفة البيان والذى قام الأخير بإلقائها صوب المجنى عليهم فأحدثت بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة الأوراق وذلك حال تواجد باقى المتهمين الثانية والثالث والخامسة والسادسة بمسرح الواقعة، والشد من أزرهم إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تدارك حالة المجنى عليهم الصحة بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أداة زجاجات جازولين مشتعلة مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.