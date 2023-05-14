محافظ قنا يكرم مسئولي إدارة التعاون بالديوان العام لنجاحهم في تنظيم معارض أهلا رمضان

كرم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأحد، علي غريب محمد مدير إدارة التعاون بديوان عام المحافظة، و بدر أبو الصفا بدر مدير الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمحافظة قنا، و أحمد راشد محمد رئيس مجلس ادارة الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمحافظة قنا، وأمين صندوق الإتحاد التعاوني الاستهلاكي بقنا ، كنماذج مشرفة ومخلصة في العمل، بحضور حسام حمودة سكرتير عام المحافظة .



حيث قام محافظ قنا، بمنحهم شهادات تقدير لتفانيهم وإخلاصهم في العمل، ومشاركتهم فى إقامة معارض اهلا رمضان بفرع الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمدينة قنا، لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية واللحوم الحمراء البلدي والدواجن المجمدة بأسعار مخفضة عن أسعار التجزئة، تنفيذا لتوجيهات محافظ قنا باقامة المعرض واستمراره طوال العام لتخفيف العبء عن المواطنين.

من جانبهم قدم المكرمون شكرهم لمحافظ قنا على هذه اللفتة الطيبة ، مؤكدين له أنهم مستمرون في تقديم كافة اوجه الدعم للمواطنين من خلال الاستمرارية في تنظيم المعارض السلعية .